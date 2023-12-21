Озвучены результаты конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года

Победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2024 года стали 883 проекта из 85 регионов. Так, гранты получат проекты в области культуры, искусства и творческих индустрий. Вскоре на сайте Фонда в карточке заявок появится список набранного победителями количества баллов.

Проекты выбирались независимой экспертизой фонда. Победители в общей сложности получат 3,9 млрд рублей, а в качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3,6 млрд рублей. Средний уровень софинансирования проектов в данном конкурсе составит 92%.

Как сообщили организаторы, в плане поддержанных проектов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Татарстан и Башкортостан, Белгородская, Челябинская, Новосибирская, Самарская области, а также Краснодарский край.

"95% поддержанных проектов — либо региональные, либо связывают несколько субъектов. Важно, что 55% команд из числа победителей ранее в конкурсе не участвовали и получили грант с первого раза. Для тех, кто не получил поддержку, фонд с 11 января по 20 февраля начинает приём заявок на второй конкурс 2024 года", — рассказал первый замруководителя Администрации Президента РФ, председатель Координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко.

По данным Фонда, заявки на участие принимались с 25 июля по 31 августа 2023 года. В системе было заведено 10 762 заявки, полностью оформлены и направлены в Фонд — 7186. Среди типов проектов — образовательные и наставнические, в области культуры, искусства и креативных индустрий.