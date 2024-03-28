"Голос мой услышь": Вышел альбом с песнями Муслима Магомаева в поддержку пострадавших при теракте
Российские певцы записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в "Крокусе"
Стихийный мемориал у "Крокус сити холла". Обложка © Life.ru
Полина Гагарина, Баста, Стас Михайлов и другие российские артисты записали альбом с 12 популярными песнями Муслима Магомаева. Он называется "Голос мой услышь" и посвящён теракту в "Крокус сити холле". Именно имя великого певца носил уничтоженный боевиками концертный зал.
Релиз является акцией российских исполнителей и музыкальных сервисов, однако к ней может присоединиться любой — достаточно лишь прослушать работу. Артисты постарались бережно спеть великие композиции, сохранив их мелодизм и используя в то же время самые разные аранжировки: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания.
Также в записи приняли участие Валерия, Ваня Дмитриенко, "Любэ", Три дня дождя, MACAN, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие, а в интро стихотворение прочитал Фёдор Бондарчук. Организатором записи альбома стала VK Музыка, однако акцию поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы: "Яндекс Музыка", "МТС Музыка" и "HiFi-стриминг Звук".
Прослушивая работу, люди тратят самое ценное в их жизни — время. Оно будет конвертировано в деньги, которые направят на поддержку пострадавших в тот страшный вечер.
Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта. В тот вечер там ожидался концерт рок-группы "Пикник", и охрана уже закрыла двери в зал, когда внутрь пробрались вооружённые боевики. Расстреляв посетителей, они подожгли здание и скрылись. Нападавших задержали в Брянской области, и известно, что они намеревались перейти российско-украинскую границу. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадало. Уже 24 марта террористов отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников боевиков, а 26 марта — ещё одного.