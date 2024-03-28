"Голос мой услышь": Вышел альбом с песнями Муслима Магомаева в поддержку пострадавших при теракте

Полина Гагарина, Баста, Стас Михайлов и другие российские артисты записали альбом с 12 популярными песнями Муслима Магомаева. Он называется "Голос мой услышь" и посвящён теракту в "Крокус сити холле". Именно имя великого певца носил уничтоженный боевиками концертный зал.

Релиз является акцией российских исполнителей и музыкальных сервисов, однако к ней может присоединиться любой — достаточно лишь прослушать работу. Артисты постарались бережно спеть великие композиции, сохранив их мелодизм и используя в то же время самые разные аранжировки: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания.

Также в записи приняли участие Валерия, Ваня Дмитриенко, "Любэ", Три дня дождя, MACAN, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие, а в интро стихотворение прочитал Фёдор Бондарчук. Организатором записи альбома стала VK Музыка, однако акцию поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы: "Яндекс Музыка", "МТС Музыка" и "HiFi-стриминг Звук".