Солист "Пикника" восхитился смелостью москвичей, приехавших на концерт в Петербург

Люди, которые приехали из Москвы в Санкт-Петербург на концерт группы "Пикник" после теракта в "Крокусе", превозмогли себя. Об этом заявил лидер формации Эдмунд Шклярский перед выступлением в БКЗ "Октябрьский".

"Я знаю, что некоторые из тех, кто был в "Крокус сити холле", приехали сегодня из Москвы на этот концерт — они превозмогли себя и приехали специально доказать, что такие они люди. Сомнений, проводить или нет этот концерт, у нас не было, мы решили делать то, что мы делаем", — сообщил Шклярский.