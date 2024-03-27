Регион

Уведомления отключены

27 марта, 19:21

Солист "Пикника" восхитился смелостью москвичей, приехавших на концерт в Петербург

Фронтмен "Пикника" Шклярский: Приехавшие в Петербург москвичи превозмогли себя

Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский. Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан

Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский. Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан

Люди, которые приехали из Москвы в Санкт-Петербург на концерт группы "Пикник" после теракта в "Крокусе", превозмогли себя. Об этом заявил лидер формации Эдмунд Шклярский перед выступлением в БКЗ "Октябрьский".

Благотворительный концерт группы "Пикник" и симфонического оркестра "Таврический" в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru

"Я знаю, что некоторые из тех, кто был в "Крокус сити холле", приехали сегодня из Москвы на этот концерт — они превозмогли себя и приехали специально доказать, что такие они люди. Сомнений, проводить или нет этот концерт, у нас не было, мы решили делать то, что мы делаем", — сообщил Шклярский.

Напомним, сегодня в Петербурге в БКЗ "Октябрьский" проходит благотворительный концерт группы "Пикник". Он начался с минуты молчания. Первой песней стала композиция "Я — пущенная стрела". Собранные средства направят раненным и семьям погибших в результате теракта в "Крокусе". На него, в частности, прибыли москвичи, выжившие при теракте в "Крокусе".

"Акт гражданской позиции": Фанатка "Пикника" рассказала, зачем приехала на концерт группы в Петербурге
"Акт гражданской позиции": Фанатка "Пикника" рассказала, зачем приехала на концерт группы в Петербурге

Напомним, группа "Пикник" должна была выступить в "Крокусе" в Москве 22 марта. Но в тот вечер группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы, после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров