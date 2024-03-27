Солист "Пикника" восхитился смелостью москвичей, приехавших на концерт в Петербург
Фронтмен "Пикника" Шклярский: Приехавшие в Петербург москвичи превозмогли себя
Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский. Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан
Люди, которые приехали из Москвы в Санкт-Петербург на концерт группы "Пикник" после теракта в "Крокусе", превозмогли себя. Об этом заявил лидер формации Эдмунд Шклярский перед выступлением в БКЗ "Октябрьский".
Благотворительный концерт группы "Пикник" и симфонического оркестра "Таврический" в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru
"Я знаю, что некоторые из тех, кто был в "Крокус сити холле", приехали сегодня из Москвы на этот концерт — они превозмогли себя и приехали специально доказать, что такие они люди. Сомнений, проводить или нет этот концерт, у нас не было, мы решили делать то, что мы делаем", — сообщил Шклярский.
Напомним, сегодня в Петербурге в БКЗ "Октябрьский" проходит благотворительный концерт группы "Пикник". Он начался с минуты молчания. Первой песней стала композиция "Я — пущенная стрела". Собранные средства направят раненным и семьям погибших в результате теракта в "Крокусе". На него, в частности, прибыли москвичи, выжившие при теракте в "Крокусе".
Напомним, группа "Пикник" должна была выступить в "Крокусе" в Москве 22 марта. Но в тот вечер группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы, после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.