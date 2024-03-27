"Акт гражданской позиции": Фанатка "Пикника" рассказала, зачем приехала на концерт группы в Петербурге

Зрительница, которая приехала на концерт рок-группы "Пикник" в Санкт-Петербурге, рассказала, почему решила посетить выступление артистов. По её словам, основная цель поездки — выразить гражданскую позицию.

Женщина добавила, что билеты купила только 25 марта. На концерт зрительница принесла 22 гвоздики в память о страшной трагедии в подмосковном "Крокусе". Группа "Пикник" и симфонический оркестр "Таврический" проведут вечер памяти жертв теракта в Москве в 19:30.