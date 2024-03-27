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27 марта, 16:36

"Акт гражданской позиции": Фанатка "Пикника" рассказала, зачем приехала на концерт группы в Петербурге

Фанатка "Пикника" приехала на концерт в Петербург выразить гражданскую позицию

Зрительница, которая приехала на концерт рок-группы "Пикник" в Санкт-Петербурге, рассказала, почему решила посетить выступление артистов. По её словам, основная цель поездки — выразить гражданскую позицию.

Зрительница приехала на концерт группы "Пикник" выразить гражданскую позицию. Видео © Telegram / Рен-ТВ | Новости

"Выразить акт гражданской позиции", — приводит слова поклонницы группы "Рен-ТВ".

Женщина добавила, что билеты купила только 25 марта. На концерт зрительница принесла 22 гвоздики в память о страшной трагедии в подмосковном "Крокусе". Группа "Пикник" и симфонический оркестр "Таврический" проведут вечер памяти жертв теракта в Москве в 19:30.

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Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь по людям, ожидавшим концерт рок-группы "Пикник". Далее боевики подожгли здание и скрылись, их задержали в Брянской области перед попыткой перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта всех нападавших отправили в СИЗО. Кроме того, в деле есть и другие фигуранты — отец и двое сыновей, продавшие террористам транспорт, и предприниматель, сдавший жильё их главарю. Их также заключили под стражу. В СК позднее сообщили, что получили 143 заявления о пропаже людей, которые подали родные и близкие посетителей концерта после теракта.

Обложка ©

Telegram / Рен-ТВ | Новости

Дарья Нарыкова
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