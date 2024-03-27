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27 марта, 08:22

Группа The Hatters перевела 1 млн пострадавшим в "Крокусе" оркестрантам

Группа The Hatters перевела миллион рублей своим коллегам-музыкантам, пострадавшим в "Крокусе". Обложка © vk.com/ THE HATTERS

Группа The Hatters перевела миллион рублей своим коллегам-музыкантам, пострадавшим в "Крокусе". Обложка © vk.com/ THE HATTERS

Российская рок-группа The Hatters перевела миллион рублей своим коллегам-музыкантам, пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле". Петербургский коллектив во главе с Юрием Музыченко перечислил средства своим землякам — симфоническому оркестру Ленинградской области, который должен был аккомпанировать группе "Пикник" в день трагедии.

Фото © Telegram / The Hatters

Фото © Telegram / The Hatters

Деньги были собраны по результатам благотворительного концерта The Hatters в Казани. Кстати, выступление музыканты сдвинули на один день вперёд из-за траура.

"24 марта — день общенационального траура. И для нас, музыкантов, эту трагедию вдвойне омрачают обстоятельства, при которых она произошла. Сегодня мы скорбим вместе с вами", — говорилось в их обращении, опубликованном в соцсетях коллектива.

Бузова перевела два миллиона жертвам теракта в "Крокусе". Какие ещё 6 звёзд тоже помогли рублём
Бузова перевела два миллиона жертвам теракта в "Крокусе". Какие ещё 6 звёзд тоже помогли рублём

Отметим, что пострадавшим и семьям жертв чудовищного теракта в "Крокус сити холле" помогают не только знаменитости, но и простые россияне. Неравнодушные граждане в рамках акции "Мы вместе" собрали за два дня почти миллиард рублей. А москвичи сдали более 2 тонн крови для пострадавших при теракте в "Крокусе".

Марина Калегина
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