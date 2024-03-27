Группа The Hatters перевела 1 млн пострадавшим в "Крокусе" оркестрантам
Группа The Hatters перевела миллион рублей своим коллегам-музыкантам, пострадавшим в "Крокусе". Обложка © vk.com/ THE HATTERS
Российская рок-группа The Hatters перевела миллион рублей своим коллегам-музыкантам, пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле". Петербургский коллектив во главе с Юрием Музыченко перечислил средства своим землякам — симфоническому оркестру Ленинградской области, который должен был аккомпанировать группе "Пикник" в день трагедии.
Фото © Telegram / The Hatters
Деньги были собраны по результатам благотворительного концерта The Hatters в Казани. Кстати, выступление музыканты сдвинули на один день вперёд из-за траура.
"24 марта — день общенационального траура. И для нас, музыкантов, эту трагедию вдвойне омрачают обстоятельства, при которых она произошла. Сегодня мы скорбим вместе с вами", — говорилось в их обращении, опубликованном в соцсетях коллектива.
Отметим, что пострадавшим и семьям жертв чудовищного теракта в "Крокус сити холле" помогают не только знаменитости, но и простые россияне. Неравнодушные граждане в рамках акции "Мы вместе" собрали за два дня почти миллиард рублей. А москвичи сдали более 2 тонн крови для пострадавших при теракте в "Крокусе".