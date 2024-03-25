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25 марта, 10:41

Бузова перевела два миллиона жертвам теракта в "Крокусе". Какие ещё 6 звёзд тоже помогли рублём

Звёзды шоу-бизнеса и спорта открывают свои сердца и кошельки в ответ на трагедию. Кто из лиц, мелькающих на ТВ, сделал крупные пожертвования помимо Ольги Бузовой с её двумя миллионами? Подробности щедрости, которые вдохновляют на добро, в материале Life.ru.

В мире, где новости порой несут тяжёлые события, светлые поступки особенно ценны. Реакция знаменитостей на теракт в "Крокус сити холле" показала, как мощно и согласованно может зазвучать голос поддержки. Life.ru рассказывает про звёзд, кто проявил неравнодушие к пострадавшим и сделал пожертвования.

Ольга Бузова — два миллиона рублей

Звёзды помогают пострадавшим от теракта в "Крокусе": кто сколько пожертвовал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Звёзды помогают пострадавшим от теракта в "Крокусе": кто сколько пожертвовал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Ольга Бузова, чьё имя едва ли ассоциируется с вниманием к социальным проблемам, в этот тяжёлый для России момент доказала свою готовность прийти на помощь. Перечислив два миллиона рублей пострадавшим от теракта в "Крокусе", Ольга не просто сделала вклад, но и призвала своих поклонников не оставаться равнодушными. Поступок — яркий пример того, как знаменитости могут влиять на общественное мнение и призывать к конкретным действиям.

Дима Масленников — миллион рублей

Знаменитый блогер, чьи видео про поиск призраков или игры вместе с другими знаменитостями смотрит весь Интернет, пожертвовал пострадавшим во время теракта в "Крокусе" миллион рублей. Дима не просто сделал перевод, он попытался поддержать пострадавших и своих поклонников, напомнив о важности быть рядом в сложные моменты.

Наваи — миллион рублей

Взносы знаменитостей на помощь жертвам в "Крокус сити холле". Фото © ТАСС / Синицын Михаил

Взносы знаменитостей на помощь жертвам в "Крокус сити холле". Фото © ТАСС / Синицын Михаил

Наваи, бывший солист HammAli & Navai, ответил на вызов времени, отправив миллион рублей Российскому обществу Красного Креста. Этот жест стал мостом между разными мирами — музыки и благотворительности, показав, что добро не знает границ и культурных барьеров.

Инстасамка — миллион рублей

Инстасамка, чья творческая манера, быть может, и не всегда отличалась высокоморальностью, в нужный момент обозначила свою гражданскую позицию. Девушка поддержала пострадавших, перечислив миллион рублей в фонд поддержки. Этот поступок подчёркивает, что за яркими образами и громкими словами стоят реальные чувства и готовность помогать.

Александр Соболев — полмиллиона рублей

От Бузовой до Загитовой: как звёзды поддержали пострадавших в трагедии. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

От Бузовой до Загитовой: как звёзды поддержали пострадавших в трагедии. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Александр Соболев, забивая голы за "Спартак", на этот раз забил гол в ворота безразличия, перечислив полмиллиона рублей на помощь пострадавшим от теракта в "Крокусе". Этот поступок показывает, что вне футбольного поля Соболев играет не менее важную роль — роль поддержки и единения. Он демонстрирует, что спортсмены — это не только идолы на поле, но и пример для подражания в жизни.

Алина Загитова — полмиллиона рублей

Алина Загитова, чьи выступления на льду заставляют замирать сердца, решила поделиться своей теплотой с теми, кто в ней особенно нуждается. Пожертвовав пострадавшим от теракта в Москве 22 марта полмиллиона рублей, она показала, что истинная красота — это не только грация на льду, но и щедрость души.

Группа "Кис-кис" — сто тысяч рублей

Как звёзды финансово поддержали пострадавших в трагедии в Крокусе. Фото © VK / КИС-КИС

Как звёзды финансово поддержали пострадавших в трагедии в Крокусе. Фото © VK / КИС-КИС

Солистки группы "Кис-кис", чьи песни наполнены энергией и свободой, решили подарить часть этой энергии тем, кто сейчас в ней нуждается больше всего. Пожертвование жертвам от теракта в "Крокусе" в сто тысяч рублей в Российский Красный Крест — это их способ показать, что музыка может лечить. В буквальном смысле.

Напомним, жуткий теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник". Боевики расстреляли людей, а после облили зал бензином и подожгли. Официально известно о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые хотели добраться до Украины, где их ожидали подельники. Всех четверых боевиков накануне вечером взяли под стражу.

"В наш дом пришли нелюди": Как российские звёзды отреагировали на трагедию в "Крокусе"
"В наш дом пришли нелюди": Как российские звёзды отреагировали на трагедию в "Крокусе"
Обложка ©

ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Бобылев Сергей

Сергей Трофимов
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