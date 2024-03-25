Бузова перевела два миллиона жертвам теракта в "Крокусе". Какие ещё 6 звёзд тоже помогли рублём
Звёзды шоу-бизнеса и спорта открывают свои сердца и кошельки в ответ на трагедию. Кто из лиц, мелькающих на ТВ, сделал крупные пожертвования помимо Ольги Бузовой с её двумя миллионами? Подробности щедрости, которые вдохновляют на добро, в материале Life.ru.
В мире, где новости порой несут тяжёлые события, светлые поступки особенно ценны. Реакция знаменитостей на теракт в "Крокус сити холле" показала, как мощно и согласованно может зазвучать голос поддержки. Life.ru рассказывает про звёзд, кто проявил неравнодушие к пострадавшим и сделал пожертвования.
Ольга Бузова — два миллиона рублей
Звёзды помогают пострадавшим от теракта в "Крокусе": кто сколько пожертвовал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86
Ольга Бузова, чьё имя едва ли ассоциируется с вниманием к социальным проблемам, в этот тяжёлый для России момент доказала свою готовность прийти на помощь. Перечислив два миллиона рублей пострадавшим от теракта в "Крокусе", Ольга не просто сделала вклад, но и призвала своих поклонников не оставаться равнодушными. Поступок — яркий пример того, как знаменитости могут влиять на общественное мнение и призывать к конкретным действиям.
Дима Масленников — миллион рублей
Знаменитый блогер, чьи видео про поиск призраков или игры вместе с другими знаменитостями смотрит весь Интернет, пожертвовал пострадавшим во время теракта в "Крокусе" миллион рублей. Дима не просто сделал перевод, он попытался поддержать пострадавших и своих поклонников, напомнив о важности быть рядом в сложные моменты.
Наваи — миллион рублей
Взносы знаменитостей на помощь жертвам в "Крокус сити холле". Фото © ТАСС / Синицын Михаил
Наваи, бывший солист HammAli & Navai, ответил на вызов времени, отправив миллион рублей Российскому обществу Красного Креста. Этот жест стал мостом между разными мирами — музыки и благотворительности, показав, что добро не знает границ и культурных барьеров.
Инстасамка — миллион рублей
Инстасамка, чья творческая манера, быть может, и не всегда отличалась высокоморальностью, в нужный момент обозначила свою гражданскую позицию. Девушка поддержала пострадавших, перечислив миллион рублей в фонд поддержки. Этот поступок подчёркивает, что за яркими образами и громкими словами стоят реальные чувства и готовность помогать.
Александр Соболев — полмиллиона рублей
От Бузовой до Загитовой: как звёзды поддержали пострадавших в трагедии. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Александр Соболев, забивая голы за "Спартак", на этот раз забил гол в ворота безразличия, перечислив полмиллиона рублей на помощь пострадавшим от теракта в "Крокусе". Этот поступок показывает, что вне футбольного поля Соболев играет не менее важную роль — роль поддержки и единения. Он демонстрирует, что спортсмены — это не только идолы на поле, но и пример для подражания в жизни.
Алина Загитова — полмиллиона рублей
Алина Загитова, чьи выступления на льду заставляют замирать сердца, решила поделиться своей теплотой с теми, кто в ней особенно нуждается. Пожертвовав пострадавшим от теракта в Москве 22 марта полмиллиона рублей, она показала, что истинная красота — это не только грация на льду, но и щедрость души.
Группа "Кис-кис" — сто тысяч рублей
Как звёзды финансово поддержали пострадавших в трагедии в Крокусе. Фото © VK / КИС-КИС
Солистки группы "Кис-кис", чьи песни наполнены энергией и свободой, решили подарить часть этой энергии тем, кто сейчас в ней нуждается больше всего. Пожертвование жертвам от теракта в "Крокусе" в сто тысяч рублей в Российский Красный Крест — это их способ показать, что музыка может лечить. В буквальном смысле.
Напомним, жуткий теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник". Боевики расстреляли людей, а после облили зал бензином и подожгли. Официально известно о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые хотели добраться до Украины, где их ожидали подельники. Всех четверых боевиков накануне вечером взяли под стражу.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Бобылев Сергей