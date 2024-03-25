Бузова перевела два миллиона жертвам теракта в "Крокусе". Какие ещё 6 звёзд тоже помогли рублём

В мире, где новости порой несут тяжёлые события, светлые поступки особенно ценны. Реакция знаменитостей на теракт в "Крокус сити холле" показала, как мощно и согласованно может зазвучать голос поддержки. Life.ru рассказывает про звёзд, кто проявил неравнодушие к пострадавшим и сделал пожертвования.

Ольга Бузова — два миллиона рублей

Звёзды помогают пострадавшим от теракта в "Крокусе": кто сколько пожертвовал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Ольга Бузова, чьё имя едва ли ассоциируется с вниманием к социальным проблемам, в этот тяжёлый для России момент доказала свою готовность прийти на помощь. Перечислив два миллиона рублей пострадавшим от теракта в "Крокусе", Ольга не просто сделала вклад, но и призвала своих поклонников не оставаться равнодушными. Поступок — яркий пример того, как знаменитости могут влиять на общественное мнение и призывать к конкретным действиям.

Дима Масленников — миллион рублей

Знаменитый блогер, чьи видео про поиск призраков или игры вместе с другими знаменитостями смотрит весь Интернет, пожертвовал пострадавшим во время теракта в "Крокусе" миллион рублей. Дима не просто сделал перевод, он попытался поддержать пострадавших и своих поклонников, напомнив о важности быть рядом в сложные моменты.

Наваи — миллион рублей

Взносы знаменитостей на помощь жертвам в "Крокус сити холле". Фото © ТАСС / Синицын Михаил

Наваи, бывший солист HammAli & Navai, ответил на вызов времени, отправив миллион рублей Российскому обществу Красного Креста. Этот жест стал мостом между разными мирами — музыки и благотворительности, показав, что добро не знает границ и культурных барьеров.

Инстасамка — миллион рублей

Инстасамка, чья творческая манера, быть может, и не всегда отличалась высокоморальностью, в нужный момент обозначила свою гражданскую позицию. Девушка поддержала пострадавших, перечислив миллион рублей в фонд поддержки. Этот поступок подчёркивает, что за яркими образами и громкими словами стоят реальные чувства и готовность помогать.

Александр Соболев — полмиллиона рублей

От Бузовой до Загитовой: как звёзды поддержали пострадавших в трагедии. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Александр Соболев, забивая голы за "Спартак", на этот раз забил гол в ворота безразличия, перечислив полмиллиона рублей на помощь пострадавшим от теракта в "Крокусе". Этот поступок показывает, что вне футбольного поля Соболев играет не менее важную роль — роль поддержки и единения. Он демонстрирует, что спортсмены — это не только идолы на поле, но и пример для подражания в жизни.

Алина Загитова — полмиллиона рублей

Алина Загитова, чьи выступления на льду заставляют замирать сердца, решила поделиться своей теплотой с теми, кто в ней особенно нуждается. Пожертвовав пострадавшим от теракта в Москве 22 марта полмиллиона рублей, она показала, что истинная красота — это не только грация на льду, но и щедрость души.

Группа "Кис-кис" — сто тысяч рублей

Как звёзды финансово поддержали пострадавших в трагедии в Крокусе. Фото © VK / КИС-КИС