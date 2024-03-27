Благотворительный концерт группы "Пикник" в Петербурге начался с минуты молчания
В Петербурге в БКЗ "Октябрьский" проходит концерт группы "Пикник". Музыкальный вечер начался с минуты молчания в память о погибших и пострадавших в подмосковном "Крокусе" — весь зал встал, пишет "Mash на Мойке".
В Петербурге начался концерт "Пикника" с минуты молчания в память о жертвах теракта в Москве. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Уточняется, что собранные средства направят раненым и семьям погибших в результате теракта в "Крокусе".
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. Всё это произошло перед концертом группы "Пикник". По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. 24 марта всех нападавших отправили в СИЗО. Также в деле есть и другие фигуранты — отец и двое сыновей, продавшие террористам транспорт, и предприниматель, сдавший жильё их главарю. Их также заключили под стражу. 24 марта вечером участники группы "Пикник" впервые после трагедии вернулись к зданию подмосковного "Крокус сити холла". Они возложили цветы к мемориалу в память о погибших в ходе террористической атаки на концертный комплекс. Позднее стало известно, что музыкальный коллектив проведёт концерт в Петербурге 27 марта.
Telegram / Mash на Мойке