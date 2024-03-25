Рок-группа "Пикник" приняла решение о концерте в Петербурге 27 марта
Концерт группы "Пикник" состоится 27 марта в петербургском БКЗ "Октябрьский"
Лидер "Пикника" Эдмунд Шклярский. Фото © ТАСС / Шамуков Руслан
Рок-группа "Пикник", которая собиралась 22 марта дать концерт в "Крокус сити холле", не стала отменять выступление 27 марта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в телеграм-канале концертной площадки.
"27 марта концерт группы "Пикник" состоится", — сказано в тексте сообщения.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. Всё это произошло перед концертом группы "Пикник". СК РФ уже сообщил о 137 жертвах трагедии. 24 марта вечером участники группы "Пикник" впервые после трагедии вернулись к зданию подмосковного "Крокус сити холла". Они возложили цветы к мемориалу в память о погибших в ходе террористической атаки на концертный комплекс.