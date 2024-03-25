Рок-группа "Пикник" приняла решение о концерте в Петербурге 27 марта

Рок-группа "Пикник", которая собиралась 22 марта дать концерт в "Крокус сити холле", не стала отменять выступление 27 марта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в телеграм-канале концертной площадки.