"Дань памяти погибших": В Петербурге на концерт "Пикника" пришли выжившие в "Крокусе" фанаты
В Петербурге на концерт "Пикника" пришли выжившие в "Крокусе" фанаты
Выжившая при теракте в "Крокусе" Светлана на концерте "Пикника" в Петербурге. Обложка © VK / Светлана Ханенкова
В Санкт-Петербурге на концерт группы "Пикник" пришли спасшиеся при теракте в "Крокусе" фанаты. Москвичи Светлана Ханенкова и Ефим Фидря с супругой Ольгой были в числе тех, кто вечером 22 марта пережил настоящий ужас и сумел выжить.
"То, что мы все сегодня здесь, — доказательство стойкости и любви. Конечно, этим концертом мы отдаём дань памяти погибших, поддерживаем пострадавших. Сейчас уже не страшно, здесь много охраны. Но то, что я выбралась из "Крокуса", — везение и чудо", — приводит сайт kp.ru слова Светланы.
В свою очередь Ольга и Ефим в беседе с РИА "Новости" рассказали, что на концерте "Пикника" в "Крокусе" они не успели добраться до зрительного зала, поскольку услышали звуки стрельбы ещё в фойе. Когда всё началось, вместе с другими людьми супруги забаррикадировались от террористов в одном из туалетов. Просидев там какое-то время, они смогли выбраться на улицу через подземную парковку. Когда семейная пара узнала, что "Пикник" собирается провести концерт в память о жертвах теракта, то они сразу решили, что обязательно должны приехать в Петербург и поучаствовать деньгами в сборе для пострадавших.
Напомним, сегодня в Петербурге в БКЗ "Октябрьский" состоялся благотворительный концерт группы "Пикник". Он начался с минуты молчания. Первой песней стала композиция "Я — пущенная стрела". Собранные средства направят раненным и семьям погибших в результате теракта в "Крокусе".
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.