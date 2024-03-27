"Дань памяти погибших": В Петербурге на концерт "Пикника" пришли выжившие в "Крокусе" фанаты

В Санкт-Петербурге на концерт группы "Пикник" пришли спасшиеся при теракте в "Крокусе" фанаты. Москвичи Светлана Ханенкова и Ефим Фидря с супругой Ольгой были в числе тех, кто вечером 22 марта пережил настоящий ужас и сумел выжить.

"То, что мы все сегодня здесь, — доказательство стойкости и любви. Конечно, этим концертом мы отдаём дань памяти погибших, поддерживаем пострадавших. Сейчас уже не страшно, здесь много охраны. Но то, что я выбралась из "Крокуса", — везение и чудо", — приводит сайт kp.ru слова Светланы.

В свою очередь Ольга и Ефим в беседе с РИА "Новости" рассказали, что на концерте "Пикника" в "Крокусе" они не успели добраться до зрительного зала, поскольку услышали звуки стрельбы ещё в фойе. Когда всё началось, вместе с другими людьми супруги забаррикадировались от террористов в одном из туалетов. Просидев там какое-то время, они смогли выбраться на улицу через подземную парковку. Когда семейная пара узнала, что "Пикник" собирается провести концерт в память о жертвах теракта, то они сразу решили, что обязательно должны приехать в Петербург и поучаствовать деньгами в сборе для пострадавших.