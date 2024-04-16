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16 апреля, 10:51

Голикова: Нацпроект "Кадры" привлечёт в экономику молодёжь и пенсионеров

Вице-премьер Татьяна Голикова открыла деловую программу на форуме национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры" в Москве. Мероприятие проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия". Она сообщила, что безработица в стране находится на историческом минимуме — в феврале её уровень составил 2,8%. Наибольшая потребность в кадрах будет в следующих отраслях: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальное обслуживание, научная и исследовательская деятельность, IT.

Голикова напомнила, что с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина стартует национальный проект "Кадры". Он должен привлечь в экономику пенсионеров и молодёжь.

"Помимо прогноза, подготовки кадров и изменений инфраструктуры нацпроектом предлагаются меры по привлечению в российскую экономику отдельных категорий потенциальных работников. Дополнительно планируется комплексная модернизация центров занятости в стране и повышение трудовой мобильности граждан", отметила вице-премьер.

Частью нового нацпроекта станет первый 5-летний прогноз кадровой потребности, который будет готов уже в конце 2024 года. Исходя из прогноза, будут формироваться контрольные цифры приёма в учебные заведения и квоты на целевое обучение.

Новый нацпроект "Кадры" поможет сегодняшним подросткам стать профессионалами своего дела
Новый нацпроект "Кадры" поможет сегодняшним подросткам стать профессионалами своего дела

Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда важнейших заявлений на внешнеполитические и социально-экономические темы российский лидер анонсировал сразу несколько новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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