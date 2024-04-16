Голикова: Нацпроект "Кадры" привлечёт в экономику молодёжь и пенсионеров
Вице-премьер Татьяна Голикова открыла деловую программу на форуме национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры" в Москве. Мероприятие проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия". Она сообщила, что безработица в стране находится на историческом минимуме — в феврале её уровень составил 2,8%. Наибольшая потребность в кадрах будет в следующих отраслях: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальное обслуживание, научная и исследовательская деятельность, IT.
Голикова напомнила, что с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина стартует национальный проект "Кадры". Он должен привлечь в экономику пенсионеров и молодёжь.
"Помимо прогноза, подготовки кадров и изменений инфраструктуры нацпроектом предлагаются меры по привлечению в российскую экономику отдельных категорий потенциальных работников. Дополнительно планируется комплексная модернизация центров занятости в стране и повышение трудовой мобильности граждан", — отметила вице-премьер.
Частью нового нацпроекта станет первый 5-летний прогноз кадровой потребности, который будет готов уже в конце 2024 года. Исходя из прогноза, будут формироваться контрольные цифры приёма в учебные заведения и квоты на целевое обучение.
Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда важнейших заявлений на внешнеполитические и социально-экономические темы российский лидер анонсировал сразу несколько новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".
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