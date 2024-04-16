Голикова: Нацпроект "Кадры" привлечёт в экономику молодёжь и пенсионеров

Вице-премьер Татьяна Голикова открыла деловую программу на форуме национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры" в Москве. Мероприятие проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия". Она сообщила, что безработица в стране находится на историческом минимуме — в феврале её уровень составил 2,8%. Наибольшая потребность в кадрах будет в следующих отраслях: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальное обслуживание, научная и исследовательская деятельность, IT.

Голикова напомнила, что с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина стартует национальный проект "Кадры". Он должен привлечь в экономику пенсионеров и молодёжь.

"Помимо прогноза, подготовки кадров и изменений инфраструктуры нацпроектом предлагаются меры по привлечению в российскую экономику отдельных категорий потенциальных работников. Дополнительно планируется комплексная модернизация центров занятости в стране и повышение трудовой мобильности граждан", — отметила вице-премьер.