Около 15 тысяч россиян подали заявки на переобучение по нацпроекту "Демография"

Порядка 15 тысяч россиян подали заявки на портале "Работа России" на бесплатное переобучение по национальному проекту "Демография" с момента старта программы в феврале. Как сообщает пресс-служба Минтруда, сейчас на ресурсе доступно более 3,4 тысячи различных образовательных программ.

"Мы постоянно совершенствуем качество и доступность наших программ. В этом году мы внедрили новую возможность заключения трёхстороннего договора через портал "Работа России", что упростит процесс для граждан, образовательных организаций и работодателей. Также можно подать единое заявление на обучение и профориентацию, выбрать конкретную группу и даты начала обучения", — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Пройти бесплатное переобучение в этом году могут граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, а также ветераны СВО, граждане с инвалидностью, безработные и работники с риском увольнения. Интересно отметить, что в топе профессий, на обучение которым чаще всего соотечественники оставляют заявки, — оператор станков с программным управлением, специалист по управлению персоналом, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, бухгалтер, соцработник и экскурсовод.

Как подчеркнул Котяков, переобучение в рамках нацпроекта "Демография" также доступно в новых регионах РФ. Всего по проекту с 2019 года новые знания получили более 850 тысяч человек, а уровень трудоустройства по ним составляет порядка 80%.