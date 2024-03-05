Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В ФРГ слили имя виновника скандальной утечки о планах Бундесвера "бомбить Крымский мост"

ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и два танка на Донецком направлении

Путин прибыл в житницу России — Ставропольский край

Отработали на "отлично": Появилось видео уничтожения третьего танка Abrams в зоне СВО

Премьер Эстонии показала свой завтрак, чтобы доказать, что она не "ест россиян"

Коптер снял, как бойцы ВСУ выгружают "кочующий миномёт" из автомобиля скорой помощи

Шойгу связал изменение границ военных округов России с угрозой НАТО

Более 80% россиян намерены проголосовать на выборах президента РФ

Буддийский лама дал россиянам важный совет в преддверии выборов президента

Путин напомнил, что женщины занимают 40% руководящих постов в России

Голикова объяснила, что новые нацпроекты продолжат "Здравоохранение" и "Демографию"

Голикова: Проект "Продолжительная и активная жизнь" продолжит "Здравоохранение"

5 марта, 12:25
Татьяна Голикова. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Татьяна Голикова. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" в расширенном виде продолжит проект "Здравоохранение", срок которого истекает в 2024 году, а нацпроект "Семья" станет преемником "Демографии". Такие пояснения дала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По сути, "Продолжительная и активная жизнь" будет правопреемником "Здравоохранения". По большей части [нацпроект "Семья"] будет шире, чем сейчас "Демография", — уточнила она.

Чиновница добавила, что проект "Продолжительная и активная жизнь" вберёт в себя основные тезисы, существовавшие ранее, в частности, власти по-прежнему будут уделять внимание темам онкологии, сердечных заболеваний, диабета, но появятся и новые векторы развития.

Омбудсмен Волынец назвала главные пункты послания Путина о семье
Омбудсмен Волынец назвала главные пункты послания Путина о семье

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что для улучшения жизни граждан будут запущены пять нацпроектов: "Молодёжь России", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Экономика данных" и "Кадры".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!