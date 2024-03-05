Голикова объяснила, что новые нацпроекты продолжат "Здравоохранение" и "Демографию"
Голикова: Проект "Продолжительная и активная жизнь" продолжит "Здравоохранение"
Татьяна Голикова. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев
Новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" в расширенном виде продолжит проект "Здравоохранение", срок которого истекает в 2024 году, а нацпроект "Семья" станет преемником "Демографии". Такие пояснения дала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По сути, "Продолжительная и активная жизнь" будет правопреемником "Здравоохранения". По большей части [нацпроект "Семья"] будет шире, чем сейчас "Демография", — уточнила она.
Чиновница добавила, что проект "Продолжительная и активная жизнь" вберёт в себя основные тезисы, существовавшие ранее, в частности, власти по-прежнему будут уделять внимание темам онкологии, сердечных заболеваний, диабета, но появятся и новые векторы развития.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что для улучшения жизни граждан будут запущены пять нацпроектов: "Молодёжь России", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Экономика данных" и "Кадры".