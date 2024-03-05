Голикова объяснила, что новые нацпроекты продолжат "Здравоохранение" и "Демографию" Голикова: Проект "Продолжительная и активная жизнь" продолжит "Здравоохранение" 5 марта, 12:25 Татьяна Голикова. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" в расширенном виде продолжит проект "Здравоохранение", срок которого истекает в 2024 году, а нацпроект "Семья" станет преемником "Демографии". Такие пояснения дала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По сути, "Продолжительная и активная жизнь" будет правопреемником "Здравоохранения". По большей части [нацпроект "Семья"] будет шире, чем сейчас "Демография", — уточнила она.

Чиновница добавила, что проект "Продолжительная и активная жизнь" вберёт в себя основные тезисы, существовавшие ранее, в частности, власти по-прежнему будут уделять внимание темам онкологии, сердечных заболеваний, диабета, но появятся и новые векторы развития.

Авторы Татьяна Миссуми