Омбудсмен Волынец назвала главные пункты послания Путина о семье

В ежегодном Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин особое внимание уделил главенству традиционных духовно-нравственных ценностей и приоритету многодетных семей как основы России и защиты её демографического суверенитета. Именно поэтому с подачи главы государства будет запущен новый нацпроект "Семья". Его важность в беседе с Life.ru оценила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

"Считаю это решение чрезвычайно важным, ведь до сих пор тема семейной политики не была обособлена. Министерство труда и социальной политики РФ занимается вопросами социального обеспечения граждан в соответствии с уже действующим законодательством, а нацпроект "Семья" может стать платформой, направленной на разработку и принятие стратегических решений в сфере укрепления и развития института семьи как основы государства и залога процветания России", — подчеркнула омбудсмен.

По её мнению, акцент в нацпроекте нужно сделать именно на многодетные семьи (а их в России более двух миллионов) как на гарантию демографического развития, а значит, и суверенитета страны.

Также, по словам Волынец, необходима консолидация усилий всего государства и общества, поскольку не только экономика и качество социальной сферы влияют на рождаемость, но и в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой и образованием.

Порадовало омбудсмена и предложение президента запустить программу по охране материнства и охране репродуктивного здоровья, куда войдут расширение числа женских консультаций и детских поликлиник, а также инициатива о продлении семейной ипотеки до 2030 года.