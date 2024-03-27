Начался приём заявок на юбилейный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

В Москве стартовал приём заявок на участие в XXV рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", который по традиции организует Ассоциация менеджеров РФ при поддержке издательского дома "Коммерсант". Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

"Сегодня мы открываем новую главу в истории нашего проекта — запуск 25-го юбилейного рейтинга, который представит нам новые имена, яркие истории успеха, инновационные подходы и лучшие практики в менеджменте. "Топ-1000" — это первый и единственный межотраслевой рейтинг оценки профессиональной репутации. За 25 лет работы он стал источником вдохновения и примером для многих", — выступил с приветственным словом Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин в ходе пресс-конференции на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, рейтинг является не только оценочным инструментом навыков управленцев, но и аналитическим. Статистика результатов позволяет делать выводы относительно отраслевых тенденций и прогнозировать развитие той или иной области экономики. Так, на примере итогов прошлогоднего рейтинга по количеству новых участников можно сделать вывод, что в отечественном бизнесе всё заметнее и популярнее становится роль директоров по персоналу (+57% новых участников), а также директоров по цифровой трансформации (+64%). Заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук в свою очередь подробно рассказала о методологии рейтинга и изменениях в нём за последний год. В частности, по её словам, критериями оценки кандидатов являются деловая репутация и вклад в развитие предприятия. При этом кандидат должен работать в коммерческой организации.

"Допускается участие не более одного участника от компании в каждом функциональном направлении, причём стаж на данной позиции должен быть не менее шести месяцев, а должностные обязанности должны соответствовать выбранному функционалу", — добавила Киндрук.

Приём заявок на участие в рейтинге продлится до 15 июня. Список лучших российских управленцев будет опубликован 24 сентября, итоги по традиции также будут опубликованы на страницах "Коммерсанта". На данный момент официальный классификатор "Топ-1000" включает 18 направлений —14 основных и четыре специальных, объединяя более 20 отраслей. В этом году также появились две новые номинации: "Директор по внутрикорпоративным коммуникациям" и "Директор по кибербезопасности". Заявки на участие в рейтинге в этом году смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, директора по развитию, IT-технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" существует с 2001 года и публикуется ежегодно в издании "Коммерсант". В нём подводятся итоги работы за год, называются самые профессиональные управленцы страны по разным отраслям. Топ-менеджеры проводят экспертное голосование и оценивают успехи коллег в своих сферах деятельности.