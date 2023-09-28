Руководители "Вечерней Москвы" включены в топ-1000 российских менеджеров

"Для нас это очень приятно, ведь номинантов отбирает не профессиональное жюри, а наши коллеги. Признание со стороны коллег приятно вдвойне. "Вечерняя Москва" в этом году отмечает своё столетие. В этом смысле мы уже находимся вне каких-то рейтингов, ведь наша газета единственная, которая за свою столетнюю историю не прерывала своего выхода. Сейчас ВМ это не только газета — это медиахолдинг. В этом смысле, конечно, попадание в такой серьёзный федеральный перечень укрепит авторитет издания на рынке", — заявил Рудницкий.