Руководители "Вечерней Москвы" включены в топ-1000 российских менеджеров
Руководителей газеты "Вечерняя Москва" включили в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". В частности, гендиректор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий попал в топ-250 высших руководителей, а замгендиректора по закупочной деятельности и юридическому сопровождению издания Анна Новикова — в топ-25 директоров по закупкам.
"Для нас это очень приятно, ведь номинантов отбирает не профессиональное жюри, а наши коллеги. Признание со стороны коллег приятно вдвойне. "Вечерняя Москва" в этом году отмечает своё столетие. В этом смысле мы уже находимся вне каких-то рейтингов, ведь наша газета единственная, которая за свою столетнюю историю не прерывала своего выхода. Сейчас ВМ это не только газета — это медиахолдинг. В этом смысле, конечно, попадание в такой серьёзный федеральный перечень укрепит авторитет издания на рынке", — заявил Рудницкий.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" существует с 2001 года и публикуется ежегодно в издании "Коммерсант". В нём подводятся итоги работы за год, называются самые профессиональные управленцы страны по более чем 20 отраслям и 16 функциональным направлениям. Топ-менеджеры проводят экспертное голосование и оценивают успехи коллег в своих сферах деятельности.
Ранее в Сочи 21 сентября состоялось открытие фотовыставки в рамках XXVII Форума современной журналистики "Вся Россия – 2023", которая посвящена юбилею газеты "Вечерняя Москва". На ней гости и участники форума смогут познакомиться с богатой историей газеты.
"Вечерняя Москва" / Екатерина Алексеева