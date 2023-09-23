Главред "Вечерней Москвы" представил свою книгу на форуме "Вся Россия – 2023"

В четверг на XXVII Форуме современной журналистики "Вся Россия – 2023" читатели встретились с писателем и главным редактором газеты "Вечерняя Москва" Александром Куприяновым. На встрече он представил свою новую повесть "Гамбургский симпатяга. В поисках первой любви".

В этом произведении автор рассказал о себе, родственниках, друзьях и знакомых. В том числе он поведал историю российского прозаика и кинодраматурга Валерия Залотухи, автора романа "Свечка".

Также Куприянов в произведении рассказал о своём детстве. Писатель признался, что серьёзное влияние на него оказал отец Иван Михайлович Куприянов, который служил штурманом на корабле. В каждом порту он оставлял новым знакомым письма на память, подписываясь как "Гамбургский симпатяга", при этом он никогда не бывал в Гамбурге.

На обложке книги Куприянов изображён в шляпе, подаренной в прошлом веке на память Михаилом Лепским, отцом его друга, журналиста Юрия Лепского. Куприянов подчеркнул, что все действующие лица в произведении — реальные личности. Роман написан в стиле мовизма. В нём также рассказывается о становлении писательского таланта автора.

"Ещё эта книга о любви, о её поиске. Важно сказать, что "Гамбургский симпатяга" — это не мемуары. Просто все, кто их пишут, стараются показать себя в хвалебном свете. Мне как журналисту и литератору, конечно, свойственно тщеславие, но я постарался этого избежать в своём произведении", — сообщил Куприянов.