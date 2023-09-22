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22 сентября, 00:41

"Вечерняя Москва" показала на фотовыставке в Сочи все вехи своего существования

В Сочи открылась фотовыставка, посвящённая юбилею газеты "Вечерняя Москва"

В Сочи 21 сентября состоялось открытие фотовыставки в рамках XXVII Форума современной журналистики "Вся Россия — 2023", которая посвящена юбилею газеты "Вечерняя Москва". На ней гости и участники форума смогут познакомиться с богатой историей развития газеты.

Выставку открывали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и главный редактор издания Александр Куприянов. В рамках мероприятия гостям через историю газеты будет представлена информация о культуре, местах и событиях Москвы, которые формировали и формируют городской облик.

"Старые газеты и "Вечёрка" современная, разные лица издания — серьёзный, официальный дневной выпуск; игривая "Москва вечерняя", которую читают в метро; вдумчивая и обстоятельная "толстушка" — выставка познакомит вас с каждым из выпусков, а кроме того — затянет в настоящее путешествие во времени, которое не сможет не вызвать сладкой, волшебной ностальгии", — заявил Куприянов.

Первый номер газеты москвичи увидели 6 декабря 1923 года. С тех пор журналисты нескольких поколений выпустили порядка 40 тысяч номеров. Она выходила по графику даже в самые тяжёлые этапы существования, включая первые годы советской власти, военное время, распад СССР и пандемию коронавируса.

Путин объявил благодарность коллективу "Вечерней Москвы"

Путин объявил благодарность коллективу "Вечерней Москвы"

Ранее коллектив "Вечерней Москвы" к 100-летнему юбилею газеты высадил две аллеи деревьев в разных районах столицы. Это знаковое событие прошло в рамках общегородского субботника.

Обложка ©

Анвар Галеев / Союз журналистов России

Анатолий Симоненко
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