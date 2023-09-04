Путин объявил благодарность коллективу "Вечерней Москвы"
Президент России Владимир Путин объявил благодарность редакции газеты "Вечерняя Москва". Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
"Объявить благодарность коллективу акционерного общества "Редакция газеты "Вечерняя Москва", — говорится в тексте указа.
Также глава государства присвоил почётное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" старшему обозревателю газеты Ольге Кузьминой и обозревателю Наталии Покровской. Президент отметил их заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.
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