Путин объявил благодарность коллективу "Вечерней Москвы"

Также глава государства присвоил почётное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" старшему обозревателю газеты Ольге Кузьминой и обозревателю Наталии Покровской. Президент отметил их заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.