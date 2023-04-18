Коллектив "Вечерней Москвы" отметил вековой юбилей газеты высадкой деревьев

Коллектив "Вечерней Москвы" к 100-летнему юбилею газеты высадил две аллеи деревьев в разных районах столицы. Это знаковое событие прошло в рамках общегородского субботника, который состоялся 15 апреля.

Первая памятная аллея появилась в парке "Яблоневый сад". Глава управы заверил, что, когда деревья слегка разрастутся, для них организуют подсветку, а вокруг разобьют цветник.

Вторая табличка "Аллея "Вечерней Москвы" появилась возле храма Иконы Божией Матери Нечаянная Радость. Высаживать деревья сотрудникам газеты здесь помогали настоятель храма, а также префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев, глава управы района Марьина Роща Александра Фадеева и глава муниципального округа Екатерина Игнатова.

Первый номер "Вечерки" вышел в декабре 1923 года, и уже к началу 30-х её тираж составил 110 тысяч экземпляров. Газета стала единственным изданием, которое не прерывало выпуск ни на один день в годы Великой Отечественной войны.