"Вечерняя Москва" заняла третье место в рейтинге самых цитируемых региональных СМИ
"Вечерняя Москва" заняла третье место в рейтинге самых цитируемых региональных СМИ по итогам 2022 года. Об этом сказано в сообщении издания, ссылающегося на данные из рейтинга "Медиалогии".
Также в десятке наиболее цитируемых столичных СМИ оказался сайт "Вечерней Москвы", который расположился на седьмой строчке. Кроме того, в пятёрку самых цитируемых региональных СМИ страны вошли агентство городских новостей "Москва", "Москва 24", "Мослента" и сайт m24.ru.
Рейтинг создан на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 82 тысяч самых влиятельных источников. При этом при подсчёте не принимаются во внимание новостные агрегаторы.
Ранее сообщалось, что главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов стал победителем Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского "Золотой гонг". Куприянов получил статуэтку в виде древнегреческой богини Ириды, вестницы богов.