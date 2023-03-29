"Вечерняя Москва" заняла третье место в рейтинге самых цитируемых региональных СМИ по итогам 2022 года. Об этом сказано в сообщении издания, ссылающегося на данные из рейтинга "Медиалогии".

Также в десятке наиболее цитируемых столичных СМИ оказался сайт "Вечерней Москвы", который расположился на седьмой строчке. Кроме того, в пятёрку самых цитируемых региональных СМИ страны вошли агентство городских новостей "Москва", "Москва 24", "Мослента" и сайт m24.ru.

Рейтинг создан на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 82 тысяч самых влиятельных источников. При этом при подсчёте не принимаются во внимание новостные агрегаторы.