Более 37 тысяч заявок уже поступило на участие в программе "Время героев" 26 марта, 09:02 Более 37 тысяч заявок уже поступило на участие в программе "Время героев". Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Число заявок на участие в президентской образовательной программе "Время героев" уже превысило 37 тысяч. До завершения регистрационного этапа остаётся ещё две недели. Об этом сообщили в телеграм-канале "Время героев".

Приём заявок — это первый этап. Для участия нужно заполнить анкету и написать эссе, после этого регистрация считается завершённой.

Приём заявок продлится до 12:00 по московскому времени 8 апреля 2024 года.

Напомним, что о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" объявил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Проект предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

Авторы Александра Вишнякова