Путин поручил до 1 июля представить нацпроект по воспитанию гармоничной личности

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе традиционных ценностей. Об этом сообщается на сайте Кремля .

При участии заинтересованных федеральных государственных органов Администрация Президента совместно с Правительством РФ должны сформировать и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, который будет направлен на воспитание социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сказано в списке поручений.