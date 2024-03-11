Путин поручил до 1 июля представить нацпроект по воспитанию гармоничной личности
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе традиционных ценностей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
При участии заинтересованных федеральных государственных органов Администрация Президента совместно с Правительством РФ должны сформировать и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, который будет направлен на воспитание социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сказано в списке поручений.
Ответственными за предоставление инициатив назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин во время своего Послания Федеральному собранию объявил о запуске пяти новых национальных проектов: "Молодёжь России", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Экономика данных" и "Кадры". Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что проект "Молодёжь России" будет запущен уже в этом году.
ТАСС / Метцель Михаил