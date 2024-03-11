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11 марта, 10:45

Путин поручил до 1 июля представить нацпроект по воспитанию гармоничной личности

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе традиционных ценностей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

При участии заинтересованных федеральных государственных органов Администрация Президента совместно с Правительством РФ должны сформировать и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, который будет направлен на воспитание социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сказано в списке поручений.

Ответственными за предоставление инициатив назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Названа самая обсуждаемая тема после Послания Путина
Названа самая обсуждаемая тема после Послания Путина

Напомним, что президент РФ Владимир Путин во время своего Послания Федеральному собранию объявил о запуске пяти новых национальных проектов: "Молодёжь России", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Экономика данных" и "Кадры". Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что проект "Молодёжь России" будет запущен уже в этом году.

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ТАСС / Метцель Михаил

Владимир Озеров
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