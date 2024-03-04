Голикова рассказала, реализация какого нацпроекта начнётся уже в 2024 году
Голикова: Новый нацпроект "Молодёжь России" запустят уже в 2024 году
Реализация четырёх из пяти анонсированных президентом Владимиром Путиным нацпроектов начнётся в 2025 году, а один — "Молодёжь России" — будет запущен уже в этом году. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Всё планируем [запустить] с 1 января 2025 года, за исключением одного нацпроекта — "Молодёжь России", который мы должны запустить в этом году", — сказала она в разговоре с журналистами.
Ранее Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что для улучшения жизни граждан будут запущены пять нацпроектов: "Молодёжь России", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Экономика данных" и "Кадры". Кроме того, президент объявил о старте кадровой программы "Время героев" для участников СВО.