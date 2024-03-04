Голикова рассказала, реализация какого нацпроекта начнётся уже в 2024 году

Реализация четырёх из пяти анонсированных президентом Владимиром Путиным нацпроектов начнётся в 2025 году, а один — "Молодёжь России" — будет запущен уже в этом году. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Всё планируем [запустить] с 1 января 2025 года, за исключением одного нацпроекта — "Молодёжь России", который мы должны запустить в этом году", — сказала она в разговоре с журналистами.