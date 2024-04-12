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11 апреля, 22:20

Путин поручил кабмину до мая разработать принципы подготовки нацпроектов

Российское правительство должно разработать и до 30 апреля передать в администрацию президента основные принципы подготовки новых нацпроектов и определения механизмов их финансирования. Соответствующее поручение главы государства Владимира Путина, отданное по итогам прошедшего 14 марта совещания с правительством, опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ разработать основные принципы подготовки новых национальных проектов, подходы к формированию системы управления этими проектами и определению механизмов их софинансирования с учётом особенностей реализации каждого национального проекта и представить соответствующие материалы", — говорится в документе.

Подготовленные правительством принципы планируется обсудить на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при участии глав регионов.

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Также президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину выделить средства на развитие космической ядерной энергетики страны. Решение о финансировании отрасли из федерального бюджета министры должны принять при участии госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом".

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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