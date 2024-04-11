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11 апреля, 20:26

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продлились почти четыре часа

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились. Как сообщил близкий к белорусскому президенту телеграм-канал "Пул первого", они продолжались почти четыре часа.

"Почти четыре часа длилось в сумме общение Путина и Лукашенко. Сегодня. Чтобы продолжиться завтра", — сказано в записи.

Путин заявил, что при необходимости обратится к Лукашенко по Украине
Путин заявил, что при необходимости обратится к Лукашенко по Украине

Напомним, в ходе встречи Владимир Путин высказался о попытках Украины победить Россию на поле боя после отказа от переговоров. Он счёл такой план тупиковым, напомнив о желании Москвы завершить всё миром. Александр Лукашенко со своей стороны заявил о готовности Белоруссии вклиниться в разговор двух держав. Также российский лидер прокомментировал удары по энергообъектам Украины, уточнив, что Россия была вынуждена отвечать на действия Киева.

Артур Лапсаков
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