Путин поручил кабмину профинансировать развитие космической ядерной энергетики
Президент России Владимир Путин озвучил перечень поручений по итогам недавнего совещания с членами Правительства РФ. По требованию главы государства кабмину необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики страны, сказано на сайте Кремля.
Решение о финансировании отрасли из федерального бюджета министры должны принять при участии госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом". Объёма ассигнований должно хватить для реализации мероприятий, предусмотренных одноимённым федеральным проектом.
"Особое внимание [обратить] на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики", — гласит поручение.
Между тем 11 апреля Владимир Путин высказался об успешном старте ракеты-носителя "Ангара-А5". По словам политика, это событие ознаменовало собой новый этап в развитии космической отрасли России.