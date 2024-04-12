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11 апреля, 21:03

Путин поручил кабмину профинансировать развитие космической ядерной энергетики

Президент России Владимир Путин озвучил перечень поручений по итогам недавнего совещания с членами Правительства РФ. По требованию главы государства кабмину необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики страны, сказано на сайте Кремля.

Решение о финансировании отрасли из федерального бюджета министры должны принять при участии госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом". Объёма ассигнований должно хватить для реализации мероприятий, предусмотренных одноимённым федеральным проектом.

"Особое внимание [обратить] на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики", — гласит поручение.

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Между тем 11 апреля Владимир Путин высказался об успешном старте ракеты-носителя "Ангара-А5". По словам политика, это событие ознаменовало собой новый этап в развитии космической отрасли России.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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