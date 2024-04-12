Путин поручил кабмину профинансировать развитие космической ядерной энергетики

Президент России Владимир Путин озвучил перечень поручений по итогам недавнего совещания с членами Правительства РФ. По требованию главы государства кабмину необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики страны, сказано на сайте Кремля.

Решение о финансировании отрасли из федерального бюджета министры должны принять при участии госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом". Объёма ассигнований должно хватить для реализации мероприятий, предусмотренных одноимённым федеральным проектом.