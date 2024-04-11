"Серьёзное достижение и успех": Учёный рассказал, что ждёт Россию после запуска "Ангары"
Учёный Эйсмонт назвал запуск "Ангары-А5" решением вопросов на десятилетия вперёд
Запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Обложка © ТАСС / Бережная Наталья
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт рассказал, что при запуске ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" возникли некоторые сложности, но, несмотря на это, пуск прошёл успешно.
"Все коллеги радуются. Конечно, это замечательный успех. Тем более, что это к празднику (12 апреля — День космонавтики)!" — сказал он в беседе с "Царьградом", отметив, что запуск "Ангары" говорит об активном использовании тяжёлой ракеты нового поколения.
Испытания самой ракеты проводились ранее, но сегодня её впервые запускали с космодрома Восточный, обратил внимание эксперт. До этого "Ангара" успешно стартовала три раза с площадки в Плесецке, которая не была изначально предназначена для использования тяжёлых ракет в гражданских целях. Потребовалось строительство новой площадки.
Как подчеркнул Эйсмонт, сейчас, когда стартовую площадку наконец отстроили на Восточном, с полигона стало возможным запускать и такие тяжёлые ракеты, как "Ангара А-5" и её модификации.
"Пуск "Ангары-А5" — это решение вопросов на 10 лет вперёд. Для нас это серьёзное достижение и успех", — добавил учёный.
Как уже рассказывал Life.ru, 9 апреля состоялась первая попытка запуска "Ангары". Пуск был отменён за две минуты до старта, а причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Вторую попытку предприняли 10 апреля, но и она не увенчалась успехом. Как пояснили в "Роскосмосе", всё дело в технической неполадке, вызванной сбоем в системе контроля запуска двигателя. В итоге сегодня утром российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" всё же успешно стартовала с космодрома Восточный с разгонным блоком "Орион".