Блинкен прибыл в Киев

"Миссия секретаря заключается в том, чтобы говорить о том, как наша (американская. — Прим. Life.ru) дополнительная помощь будет осуществляться, чтобы помочь укрепить их (ВСУ. — Прим. Life.ru) оборону и позволить им всё чаще брать инициативу на поле боя", — рассказал американский чиновник на условиях анонимности.