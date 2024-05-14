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14 мая, 03:06

Блинкен прибыл в Киев

Reuters: Блинкен прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине со стороны США

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский госсекретарь прибыл в Киев. По информации Reuters, чиновник намерен обсудить с украинским руководством помощь со стороны США.

"Миссия секретаря заключается в том, чтобы говорить о том, как наша (американская. — Прим. Life.ru) дополнительная помощь будет осуществляться, чтобы помочь укрепить их (ВСУ. — Прим. Life.ru) оборону и позволить им всё чаще брать инициативу на поле боя", — рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

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О том, что Блинкен в скором времени может посетить Киев, ранее сообщало издание Politico. По информации агентства, дороги в украинской столице будут перекрыты службой безопасности 13 и 14 мая.

Оксана Попова
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