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13 мая, 22:23

Блинкен на этой неделе посетит Украину

Politico: Госсекретарь США Блинкен посетит Киев на этой неделе

Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Kevin Wolf

Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Kevin Wolf

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на этой неделе нанести визит в Киев. Об этом сообщило издание Politico.

"Дороги в Киеве будут перекрыты службами безопасности во вторник и среду", — говорится в материале, однако конкретный день не называется.

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А ранее в интервью Блинкен заявил, что Украина может эффективно держать линию фронта на востоке. По его словам, страна переживает сложный момент, однако способна преодолеть все трудности и даже создать серьёзные угрозы российским военным в Крыму.

Лариса Сафронова
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