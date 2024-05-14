Блинкен на этой неделе посетит Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на этой неделе нанести визит в Киев. Об этом сообщило издание Politico.

"Дороги в Киеве будут перекрыты службами безопасности во вторник и среду", — говорится в материале, однако конкретный день не называется.