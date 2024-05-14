Блинкен на этой неделе посетит Украину
Politico: Госсекретарь США Блинкен посетит Киев на этой неделе
Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Kevin Wolf
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на этой неделе нанести визит в Киев. Об этом сообщило издание Politico.
"Дороги в Киеве будут перекрыты службами безопасности во вторник и среду", — говорится в материале, однако конкретный день не называется.
А ранее в интервью Блинкен заявил, что Украина может эффективно держать линию фронта на востоке. По его словам, страна переживает сложный момент, однако способна преодолеть все трудности и даже создать серьёзные угрозы российским военным в Крыму.