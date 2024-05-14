"А чего вы хотите от меня?": Вучичу пришлось объясняться за тёплый приём Зеленской и Кулебы в Белграде

Белград должен сотрудничать с Киевом, так как это нормально. Такое заявление в беседе с журналистами сделал сербский лидер Александр Вучич, говоря о визите Елены Зеленской и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Сербию.

"А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово? И у меня есть задача и обязанность просить их не быть на другой стороне при голосовании (о приёме Косово. — Life.ru) Совета Европы в Страсбурге. И чтобы не были против нас в Генеральной Ассамблее ООН", — пояснил Вучич.

Вучич также заявил, что сотрудничать с Киевом — это нормально, а в ходе визита украинских гостей поднималась тема экономического партнёрства. В частности, говорили о привлечении в Сербию бизнесменов из Украины и наоборот, пояснил президент.

По словам сербского лидера, ничего плохого в таком сотрудничестве он не видит. В заключение он добавил, что не является наймитом: ни русским, ни европейским, ни американским.