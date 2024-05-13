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13 мая, 15:17

Вучич заявил главе МИД Украины Кулебе, что посол Сербии скоро вернётся в Киев

Президент Сербии Александр Вучич (справа) и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александр Вучич (справа) и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Посол Сербии, который покинул Украину в марте 2022 года, в скором времени вернётся в Киев. Об этом заявил президент республики Александр Вучич на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, отметив, что планируется провести форум сербских и украинских предпринимателей.

Глава дипведомства Украины в настоящее время находится в Белграде, где проводит встречи с руководством Сербии. Вучич после разговора с Кулебой должен также принять жену Владимира Зеленского Елену.

"Очень хороший и корректный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Мы обсудили и договорились о развитии двусторонних отношений с особым желанием организовать вскоре экономический форум предпринимателей двух стран. Также посол Сербии в скором времени вернётся к исполнению обязанностей в Киеве", — указал Вучич.

Лидер Сербии добавил, что обсудил с украинским министром "европейский путь" двух государств и "насущную потребность в установлении мира". Кроме того, Вучич рассказал о проблемах, с которыми сталкивается республика на международной арене.

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Напомним, супруга Зеленского ранее прибыла с визитом в Белград. В столице Сербии её сопровождала жена президента Тамара Вучич. Женщины посетили ряд достопримечательностей и подписали соглашение в области образования. При этом эксперты считают, что приём Зеленской в Белграде вызовет недовольство у граждан, проживающих в республике.

Дарья Нарыкова
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