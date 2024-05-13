Супруга Вучича Тамара провела экскурсию для Елены Зеленской в Белграде

Обе наведались к достопримечательностям сербской столицы — в парк Калемегдан, который находится в центре города, и в находящуюся в нём Белградскую крепость. После этого заглянули в городскую библиотеку, где жена Зеленского увидела первую книгу, напечатанную в Белграде, — "Евангелие", а также полку с литературой на украинском языке, которая была создана под патронажем Зеленской. Женщинам вручили читательские билеты и монографии в честь 90-летия библиотеки.