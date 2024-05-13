Супруга Вучича Тамара провела экскурсию для Елены Зеленской в Белграде
Елена Зеленская (вторая слева) в сопровождении первой леди Сербии Тамары Вучич (в центре), министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы (слева) и министра иностранных дел Сербии Марко Джурича (второй справа). Обложка © X / NationalIndNews
В Белград прилетела супруга Владимира Зеленского Елена. Её сопровождающей стала жена лидера Сербии Тамара Вучич, пишет Tanjug.
Обе наведались к достопримечательностям сербской столицы — в парк Калемегдан, который находится в центре города, и в находящуюся в нём Белградскую крепость. После этого заглянули в городскую библиотеку, где жена Зеленского увидела первую книгу, напечатанную в Белграде, — "Евангелие", а также полку с литературой на украинском языке, которая была создана под патронажем Зеленской. Женщинам вручили читательские билеты и монографии в честь 90-летия библиотеки.
В Белградском университете было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между вузом и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко. Также женщин сопровождали министры иностранных дел Сербии и Украины Марко Джурич и Дмитрий Кулеба и посол Украины в Белграде Владимир Толкач.
Ранее президент Сербии Александр Вучич признался, что считает председателя КНР Си Цзиньпина одним из редких людей, которые могут реально способствовать "завершению некоторых войн". Лидер Китая посетил Белград в первой декаде мая.