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4 мая, 05:38

Вучич назвал Си Цзиньпина одним из редких людей, способных положить конец ряду войн

Вучич отметил способность Си Цзиньпина помочь с завершением некоторых войн

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Странам следует с большим вниманием отнестись к предложению Пекина о завершении конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Белград председателя КНР Си Цзиньпина. Он назвал китайского лидера одним редких людей, которые могут реально способствовать "завершению некоторых войн".

"Говоря по правде, все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир. Я хорошо это знаю, потому что я общаюсь со всеми", — объяснил Вучич.

По его оценке, Си входит в число тех редких людей, которые действительно способны внести вклад в "завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира". В связи с этим он призвал коллег больше прислушиваться к словам лидера КНР, идти на компромиссы, чтобы достичь примирения. Вучич подчеркнул, что "в конечном счёте нашими общими интересами являются мир и спокойствие". Он также высоко оценил важность отношений с Пекином для Белграда. Китай и председатель КНР Си Цзиньпин всегда были и будут лучшими партнёрами Сербии для достижения новых целей, заметил глава государства.

Стали известны планы хитрого Макрона на Си Цзиньпина
Стали известны планы хитрого Макрона на Си Цзиньпина

Как уже писал Life.ru, председатель КНР 5 мая начинает своё европейское турне после пятилетнего перерыва. Си Цзиньпин планирует посетить Францию, Венгрию и Сербию.

Андрей Бражников
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