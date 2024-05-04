Вучич назвал Си Цзиньпина одним из редких людей, способных положить конец ряду войн

Странам следует с большим вниманием отнестись к предложению Пекина о завершении конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Белград председателя КНР Си Цзиньпина. Он назвал китайского лидера одним редких людей, которые могут реально способствовать "завершению некоторых войн".

"Говоря по правде, все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир. Я хорошо это знаю, потому что я общаюсь со всеми", — объяснил Вучич.

По его оценке, Си входит в число тех редких людей, которые действительно способны внести вклад в "завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира". В связи с этим он призвал коллег больше прислушиваться к словам лидера КНР, идти на компромиссы, чтобы достичь примирения. Вучич подчеркнул, что "в конечном счёте нашими общими интересами являются мир и спокойствие". Он также высоко оценил важность отношений с Пекином для Белграда. Китай и председатель КНР Си Цзиньпин всегда были и будут лучшими партнёрами Сербии для достижения новых целей, заметил глава государства.