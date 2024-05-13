Эксперт Гуськова: Приём жены Зеленского в Белграде вызовет недовольство в Сербии

Приём Елены Зеленской в Белграде является демонстрацией многовекторной внешней политики руководства Сербии, однако в самой республике такой жест может вызвать недовольство. Об этом заявила глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук Елена Гуськова.

"Сербия продолжает показывать всему миру, в том числе и России, что она придерживается самостоятельного курса и готова сотрудничать со всеми: и с Западом, и с Востоком, и с Россией, и с Украиной, и с Берлином, и с Брюсселем", — пояснила она в разговоре с РИА "Новости".

По мнению эксперта, подобные жесты призваны показать Западу, что Сербия всё ещё ориентируется на заявленную евроинтеграцию. Несмотря на это, положение у властей "очень трудное", так как от них требуют введения антироссийских санкций и прекращения сотрудничества с Москвой.

Более того, не понравится это самим сербам и, учитывая отсутствие президента Александра Вучича на Параде Победы, это могут не оценить в Москве. Гуськова считает, что встреча председателя Народной скупщины (парламента) Аны Брнабич с послом РФ Александром Боцаном-Харченко состоялась, чтобы разъяснить Москве позицию Белграда.