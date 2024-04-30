Вучича вывел из себя вопрос о выборе между ЕС и БРИКС

Сербия не сойдёт с европейского пути ради вступления в БРИКС. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич во время брифинга, запись его выступления доступна к просмотру на его YouTube-канале.

Сербского лидера попросили прокомментировать заявление эксперта Американского института предпринимательства Иваны Страднер о том, что он с радостью отказался бы от будущей интеграции в Евросоюз ради вступления в БРИКС, но этому мешает то, что у Вучича "сердце лежит в Москве, а кошелёк — в Брюсселе". Сам он в резкой форме назвал экспертов, которые делают такие выводы, "ненормальными", предложил им обратиться за медицинской помощью и пообещал не сворачивать с сербского пути в Евросоюз. По предположениям Вучича, вступление в ЕС может потребовать ещё нескольких лет, но это зависит не от Сербии, а от решений Европейского союза.

"Откуда она знает, о чём я думаю? Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли, что мне снится и о чём мечтаю? Они что, сошли с ума все вместе? И это не первый раз читаю. Откуда вы, сумасшедшие, знаете, о чём я мечтаю?! Источник для неё — русский Telegram, и она там читает, что я иду в БРИКС? Мне всякое другое снится, но не это", — эмоционально отреагировал глава Сербии.