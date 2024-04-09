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9 апреля, 08:26

Макрон встретился с Вучичем и призвал Сербию тесно согласовывать решения с ЕС

Макрон призвал Сербию к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС

Александр Вучич и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Stevens Tomas

Александр Вучич и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Stevens Tomas

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию внешнеполитических решений с Евросоюзом. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом балканской республики Александром Вучичем в Париже.

По словам французского лидера, Сербия "не должна сомневаться", что её будущее в Евросоюзе и нигде более". И этот стратегический выбор важно подтвердить.

"Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперёд, чтобы выполнить взятые на себя обязательства... Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности путём более тесного согласования наших решений во внешней политике", — добавил он.

Макрон отметил, что на фоне конфликта на Украине началась "новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы". Он назвал интеграцию Сербии в объединение отвечающей этим интересам, причём данное решение не навязано.

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Ранее Александр Вучич предупредил сербов о некоей надвигающейся на страну угрозе. По словам главы государства, будет тяжело "как никогда". Что именно имелось в виду, он не уточнил.

Матвей Константинов
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