В Генассамблее ООН могут открыть голосование о признании событий 11 июля 1995 года в Сребренице геноцидом мусульман сербами, заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. Голосование может начаться уже в ближайшие 48 часов, что в итоге может привести к новой Балканской войне.

"Это может быть началом новой Балканской войны. ЕС очень нуждается в демонстрации какой-то военной победы накануне вступления своих армий в прямое военное противостояние с Россией. Им надо показать, что они кого-то могут победить. В Европе побеждать они могут только сербов — больше просто не с кем драться. И вот тут Республика Сербская в Боснии и Герцеговине — точнее, ликвидация этой республики по образцу "операции Буря" — кажется очень соблазнительным вариантом", — сообщил Перла.

Он подчеркнул, что для них сербы, как и русские, не люди, но их не так много, как граждан РФ. При этом Россия на данный момент не может начать войну на Балканах как физически, так и технически. Это делает резолюцию ООН про геноцид смертельно опасной.

Перла напомнил, что сербы никогда не делали ничего похожего на то, что делали косовские албанцы или что на данный момент делают израильтяне. Эксперт предположил, что этот аргумент не будет принят во внимание из-за западных двойных стандартов.