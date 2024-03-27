"Будет тяжело как никогда": Вучич предупредил о грядущей угрозе Сербии

Сербский лидер Александр Вучич опубликовал на странице в социальной сети предупреждение о надвигающейся угрозе для страны. По его словам, в ближайшие дни до сведения граждан доведут все детали.

"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов... В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят", — заявил Вучич.

Также президент добавил, что будет тяжело "как никогда", но Сербия победит и справится со всеми вызовами.