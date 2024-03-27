"Будет тяжело как никогда": Вучич предупредил о грядущей угрозе Сербии
Вучич предупредил о грядущей угрозе для национальных интересов Сербии
Сербский лидер Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Сербский лидер Александр Вучич опубликовал на странице в социальной сети предупреждение о надвигающейся угрозе для страны. По его словам, в ближайшие дни до сведения граждан доведут все детали.
"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов... В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят", — заявил Вучич.
Также президент добавил, что будет тяжело "как никогда", но Сербия победит и справится со всеми вызовами.
Ранее Вучич предположил, что западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве. По его мнению, об этом свидетельствуют призывы представителей этих стран к своим гражданам не посещать столичные ТЦ.