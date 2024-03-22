Вучич уверен, что западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве

Призывы посольств США и Великобритании к своим гражданам не посещать ТЦ в Москве говорят о том, что спецслужбы этих стран знали о возможных терактах, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva.

"7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и ещё кто-то. Это значит, что их спецслужбы перехватили определённые переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдёт", — отметил Вучич.