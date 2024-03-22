Вучич уверен, что западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве
Президент Сербии Вучич: Западные спецслужбы знали о возможном теракте в "Крокусе"
Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © ТАСС / dpa / Soeren Stache
Призывы посольств США и Великобритании к своим гражданам не посещать ТЦ в Москве говорят о том, что спецслужбы этих стран знали о возможных терактах, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva.
"7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и ещё кто-то. Это значит, что их спецслужбы перехватили определённые переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдёт", — отметил Вучич.
Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более сотни пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.