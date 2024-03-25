Экс-глава МИД Югославии Йованович: НАТО обязано возместить Сербии ущерб
Для Сербии пришло время требовать от НАТО возмещения ущерба за бомбардировки 1999 года. Об этом заявил бывший глава МИД Югославии (1998–2000) Живадин Йованович.
"Сто миллиардов долларов — прямой ущерб, который подсчитало правительство, в состав которого я входил. Кабмины, которые они устанавливали в Белграде после октября 2000 года, были их правительствами, которые занижали эту цифру, но народ это знает…" — приводит его слова РИА "Новости"
По его словам, Североатлантический альянс должен ответить не только за материальный ущерб, но и за отравление природы, попадание обеднённого урана в пищевую цепочку. Были разрушены гражданская инфраструктура, промышленность, мосты, система производства и передачи электроэнергии, необходимая для сохранения госрезервов продуктов питания, больниц, всего хозяйства, которое должно работать и в военное время.
А ранее экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО всегда прикрывает свои преступные действия ложными утверждениями. Так было и в ситуации с Югославией, когда альянс убеждал всех, что сербы якобы устроили геноцид в Косове и Метохии. Между тем президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией натовские бомбардировки Югославии, которые начались ровно 25 лет назад — 24 марта 1999 года. Глава государства подчеркнул, что такими действиями Запад своими же руками разжёг войну посреди Европы.
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