Экс-глава МИД Югославии Йованович: НАТО обязано возместить Сербии ущерб

Для Сербии пришло время требовать от НАТО возмещения ущерба за бомбардировки 1999 года. Об этом заявил бывший глава МИД Югославии (1998–2000) Живадин Йованович.

"Сто миллиардов долларов — прямой ущерб, который подсчитало правительство, в состав которого я входил. Кабмины, которые они устанавливали в Белграде после октября 2000 года, были их правительствами, которые занижали эту цифру, но народ это знает…" — приводит его слова РИА "Новости"