НАТО припомнили его самое большое безнаказанное преступление ХХ века Экс-глава спецслужб Сербии: НАТО всегда обманывает мир, в том числе в Югославии 24 марта, 10:03 Югославия после бомбардировок НАТО. Обложка © ТАСС / Александр Данилюшин

НАТО всегда прикрывает свои преступные действия ложными утверждениями. Так было и в ситуации с Югославией, когда альянс убеждал всех, что сербы якобы устроили геноцид в Косове и Метохии. Об этом сказал РИА "Новости" экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.

"Бомбардировки НАТО стали последним большим, последним безнаказанным преступлением ХХ века, за которое никогда никто не отвечал и не хочет отвечать. НАТО обманывало мир, как ранее обманывало СССР, что не будет расширяться на восток", — пояснил он.

Сегодня исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии военными силами НАТО. В этот день Вулин напомнил, как альянс манипулирует фактами и совершает безнаказанные преступления. Так, военный блок врал об оружии массового уничтожения в Ираке, врал про ливийского лидера Муаммара Каддафи, врал про Афганистан и про Минские соглашения по Украине. Жертвой НАТО была и Сербия, сказал Вулин.

"НАТО хотело уничтожить Сербию, а уничтожило международное право. Сербия выжила, но международное право — нет. Джинн был выпущен из бутылки. Изменения границ больше никто никогда не сможет остановить", — добавил он.

Ранее российское посольство в Вашингтоне в связи с 25-летием даты ударов альянса по республике заявило, что Соединённые Штаты продолжают безуспешные попытки заставить мировое сообщество забыть о бомбардировках НАТО, целью которых по указанию Белого дома в 1999 году стала Югославия.

Авторы Татьяна Миссуми