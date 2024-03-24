Посольство РФ: США пытаются заставить мир забыть о бомбардировках Югославии

Соединённые Штаты продолжают безуспешные попытки заставить мировое сообщество забыть о бомбардировках НАТО, целью которых по указанию Белого дома в 1999 году стала Югославия. Такое заявление опубликовано в телеграм-канале российского посольства в Вашингтоне в связи с 25-летием даты ударов альянса по республике.

"Четверть века назад по приказу Белого дома Союзная Республика Югославия подвергалась варварским бомбардировкам, которые продолжались 78 дней. Теперь же США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть об этом", — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве указали на то, что Штаты в крайне циничной манере склоняют Белград к тому, чтобы "перевернуть страницу" и стать частью альянса, который четверть века назад подверг нынешнюю столицу Сербии варварским бомбардировкам. Для ударов по Югославии применялись кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном, которые испортили жизнь живущим там людям на поколения вперёд.

Также в консульстве заявили, что именно в 1999 году Вашингтоном был взят курс на разрушение международного права для дальнейшей его замены на "порядок, основанный на правилах", которые знают лишь в одной стране. Безнаказанность США запустила цепь неконтролируемых событий и повлекла за собой агрессию не только против Югославии, но и других суверенных государств. При этом и сейчас ситуация на Балканах продолжает быть очень напряжённой, отмечают дипломаты.

"Нынешняя администрация США продолжает подрывать стабильность на полуострове, попустительствуя своим марионеткам в Приштине и "накачивая", вопреки резолюциям СБ ООН, самопровозглашённую республику вооружениями", — подытожили в посольстве.