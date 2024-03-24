Путин назвал огромной трагедией натовские бомбардировки Югославии в 1999 году

Бомбардировки Югославии силами НАТО, которые начались ровно 25 лет назад — 24 марта 1999 года, являются огромной трагедией. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках документального фильма "Белград" гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова, эпизод из которого показали в эфире передачи "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Ранее Life.ru сообщал, что в другом фрагменте из фильма "Белград" Владимир Путин назвал удары альянса по Югославии недопустимыми. Глава Российской Федерации подчеркнул тот факт, что этими действиями Запад своими же руками разжёг войну посреди Европы.

24 марта 1999 года началась одна из самых кровавых операций НАТО в новейшей истории человечества: бомбардировки Югославии по приказу генсека альянса Хавьера Соланы. Их результатом стали не только дестабилизация региона и "красная линия" между Косовом и Сербией. Операция "Союзная сила" — это фактически геноцид, легитимность которого попытались оправдать "тиранией" режима Слободана Милошевича. Лидер бывшей Союзной Республики Югославия был арестован 1 апреля 2001 года. А пять лет спустя, 11 марта 2006-го, Слободан Милошевич скончался в камере при загадочных обстоятельствах. Его дело было закрыто, а вина так и не доказана.