На акции в Белграде развернули плакат с надписью: "Смерть НАТО-фашистам!"

Граждане Сербии в 25-ю годовщину бомбардировок Югославии самолётами НАТО собрались на площади Республики в центре Белграда на массовый митинг. Он начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" (Crocus City Hall) в Красногорске.

Толпа расположилась возле здания Национального музея. Улица стала наполняться флагами и плакатами, на которых видны различные лозунги: "Смерть НАТО-фашистам!", "Смерть империализму". Собравшиеся люди растянули большой плакат, на котором написано: "НАТО — оккупанты, прочь из Сербии!"