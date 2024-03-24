Регион

Уведомления отключены

24 марта, 19:01

На акции в Белграде развернули плакат с надписью: "Смерть НАТО-фашистам!"

Граждане Сербии в 25-ю годовщину бомбардировок Югославии самолётами НАТО собрались на площади Республики в центре Белграда на массовый митинг. Он начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" (Crocus City Hall) в Красногорске.

Толпа расположилась возле здания Национального музея. Улица стала наполняться флагами и плакатами, на которых видны различные лозунги: "Смерть НАТО-фашистам!", "Смерть империализму". Собравшиеся люди растянули большой плакат, на котором написано: "НАТО — оккупанты, прочь из Сербии!"

Путин назвал самого надёжного союзника России
Путин назвал самого надёжного союзника России

Ранее экс-глава спецслужб Сербии припомнил НАТО бомбардировки Югославии. Он отметил, что это стало последним безнаказанным преступлением XX века. По его словам, альянс манипулирует фактами и скрывает правду, как это было в Ираке, Афганистане и на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • белград
  • Сербия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров