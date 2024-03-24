На акции в Белграде развернули плакат с надписью: "Смерть НАТО-фашистам!"
Граждане Сербии в 25-ю годовщину бомбардировок Югославии самолётами НАТО собрались на площади Республики в центре Белграда на массовый митинг. Он начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" (Crocus City Hall) в Красногорске.
Толпа расположилась возле здания Национального музея. Улица стала наполняться флагами и плакатами, на которых видны различные лозунги: "Смерть НАТО-фашистам!", "Смерть империализму". Собравшиеся люди растянули большой плакат, на котором написано: "НАТО — оккупанты, прочь из Сербии!"
Ранее экс-глава спецслужб Сербии припомнил НАТО бомбардировки Югославии. Он отметил, что это стало последним безнаказанным преступлением XX века. По его словам, альянс манипулирует фактами и скрывает правду, как это было в Ираке, Афганистане и на Украине.
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