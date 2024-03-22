Путин назвал самого надёжного союзника России

Сербия в течение долгого времени была самым надёжным союзником РФ, и Москва об этом не забывает. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

"Они духовно к нам близки. И на протяжении веков они были самым надёжным союзником России. И Россия, конечно, это помнит. Мы знаем об этом и помним", — подчеркнул глава государства в документальном фильме "Белград" генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова.