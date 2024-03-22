Путин назвал самого надёжного союзника России
Путин: В России ценят надёжную многовековую дружбу с Сербией
Сербия в течение долгого времени была самым надёжным союзником РФ, и Москва об этом не забывает. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
"Они духовно к нам близки. И на протяжении веков они были самым надёжным союзником России. И Россия, конечно, это помнит. Мы знаем об этом и помним", — подчеркнул глава государства в документальном фильме "Белград" генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова.
Материал, который снят к 25-летию бомбардировок Сербии со стороны НАТО, покажут на "России-1" 24 марта. В пятницу на сайте телеканала разместили анонс.
Ранее Путин усомнился в способности Запада подчинить Сербию. Его коллега Александр Вучич отмечал, что Белград развивает отношения с США, не прерывая связи с РФ. Также он подчёркивал готовность Сербии к новому давлению Запада по вопросу российских санкций.