"Идут к полной милитаризации": Вучич обвинил Запад в сумасшествии из-за желания победить Путина
Вучич: Запад идёт к полной милитаризации, потому что не может победить РФ
Запад надеялся легко победить Россию на Украине, однако сейчас понял, что не сможет этого сделать. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. Именно поэтому Евросоюз и НАТО, по его словам, перешли к полной милитаризации и нарастили закупки вооружений аж в пять раз.
"Это началось ещё год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что [президент РФ Владимир] Путин будет легко побеждён, но, так как видят, что этого не будет, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всём", — сказал сербский лидер во время посещения Военно-технического института на окраине Белграда.
Впрочем, Вучич считает, что Сербия и сама должна увеличить производство 122- и 125-миллиметровых снарядов. Кроме того, он в очередной раз похвалил российские ударные БПЛА "Ланцет" и посетовал, что Москва ни с кем не делится технологией их производства.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО стоят на пороге прямого вооружённого столкновения в Восточной Европе. Кроме того, дипломат отметил, что власти США хотят манипулировать общественным мнением, обвиняя Москву в попытках расколоть альянс.
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