Запад надеялся легко победить Россию на Украине, однако сейчас понял, что не сможет этого сделать. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. Именно поэтому Евросоюз и НАТО, по его словам, перешли к полной милитаризации и нарастили закупки вооружений аж в пять раз.

"Это началось ещё год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что [президент РФ Владимир] Путин будет легко побеждён, но, так как видят, что этого не будет, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всём", — сказал сербский лидер во время посещения Военно-технического института на окраине Белграда.

Впрочем, Вучич считает, что Сербия и сама должна увеличить производство 122- и 125-миллиметровых снарядов. Кроме того, он в очередной раз похвалил российские ударные БПЛА "Ланцет" и посетовал, что Москва ни с кем не делится технологией их производства.