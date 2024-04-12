Вучич ещё раз отказал Западу с требованием ввести санкции против России

Белград не планирует вводить антироссийские санкции, несмотря на прессинг со стороны западных стран. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Белград к более тесному согласованию внешнеполитических решений с Евросоюзом. По его словам, Сербия "не должна сомневаться", что её будущее в Евросоюзе и нигде более". И этот стратегический выбор важно подтвердить.