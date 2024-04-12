Вучич ещё раз отказал Западу с требованием ввести санкции против России
Президент Вучич: Сербия не введёт санкции против России, несмотря на давление
Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Белград не планирует вводить антироссийские санкции, несмотря на прессинг со стороны западных стран. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
"Сербия гордится своей позицией. Никто не может шантажировать Сербию", — процитировал главу государства телеканал N1.
Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Белград к более тесному согласованию внешнеполитических решений с Евросоюзом. По его словам, Сербия "не должна сомневаться", что её будущее в Евросоюзе и нигде более". И этот стратегический выбор важно подтвердить.