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11 апреля, 21:51

Вучич ещё раз отказал Западу с требованием ввести санкции против России

Президент Вучич: Сербия не введёт санкции против России, несмотря на давление

Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Белград не планирует вводить антироссийские санкции, несмотря на прессинг со стороны западных стран. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

"Сербия гордится своей позицией. Никто не может шантажировать Сербию", — процитировал главу государства телеканал N1.

Вучич заявил, что Сербия начала закупать РСЗО, истребители и беспилотники
Вучич заявил, что Сербия начала закупать РСЗО, истребители и беспилотники

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Белград к более тесному согласованию внешнеполитических решений с Евросоюзом. По его словам, Сербия "не должна сомневаться", что её будущее в Евросоюзе и нигде более". И этот стратегический выбор важно подтвердить.

Лариса Сафронова
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