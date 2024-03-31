Вучич заявил, что Сербия начала закупать РСЗО, истребители и беспилотники

Вооружённые силы Сербии закупают у других стран реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотники, но при перевооружении армии предпочтение отдаётся военной продукции отечественных производителей, заявил президент страны Александр Вучич.

После осмотра военного аэродрома в Батайнице сербский лидер заявил, что нейтралитет требует укреплять обороноспособность и усиливать огневую мощь вооружённых сил страны.

Вучич сообщил, что Сербия закупит несколько десятков комплексов РСЗО, а также рассказал о своих планах обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном приобретение нескольких истребителей Rafale во время грядущей поездки в Париж.

"Мы находимся в процессе приобретения новых аппаратов, вскоре вы будете об этом оповещены — несколько истребителей для армии Сербии. Приобретаем и много других вещей и продолжаем укреплять нашу армию, но прежде всего опираемся на отечественную промышленность", — сказал он.

Сербский лидер считает, что приоритетом для военной промышленности сейчас должна быть работа над беспилотными наземными платформами и БПЛА. Он анонсировал проведение учений с использованием дронов, сделанных производителями в Сербии.

"Для нас важно, что можем сами защищать своё небо", — заключил Вучич.