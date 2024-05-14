Российские военные взяли под контроль часть Волчанска в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Западная и северная части Волчанска уже контролируются российскими войсками, наши ребята сейчас продолжают движение в районе мясокомбината и так далее. Занимаются удобные позиции для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска", — сказал он в эфире Первого канала.