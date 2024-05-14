Российские военные взяли под контроль часть Волчанска в Харьковской области
Ганчев: Западная и северная части Волчанска контролируются силами РФ
Российские военные взяли под контроль западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
"Западная и северная части Волчанска уже контролируются российскими войсками, наши ребята сейчас продолжают движение в районе мясокомбината и так далее. Занимаются удобные позиции для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска", — сказал он в эфире Первого канала.
При этом, по словам Ганчева, ВСУ ещё оказывают сопротивление. Так, с востока посёлок Волчанские Хутора ещё нашими войсками полностью не взят.
Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Сейчас бои развернулись за город Волчанск. По данным Life.ru, только с 10 мая 100 военнослужащих ВСУ были взяты в плен и ещё 170 уничтожены на этом участке фронта. На Украине уже констатировали, что Волчанск "превращается в Бахмут или Марьинку".
Сами украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад, убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками. Продвижение российских военных в направлении Харькова признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин