Ситуация для армии Незалежной в Харьковской области, где наступают ВС РФ, становится критической. Это признал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*, чьи слова приводит The New York Times.

"Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", — пожаловался он.

По его словам, Киеву будет сложно перенаправить украинские подразделения к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах. Он признался, что у ВСУ не осталось резервов.

"Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", — подчеркнул Буданов*, указав также, что ВС РФ могут в скором времени начать наступление под Сумами.