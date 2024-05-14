Буданов* заявил о критической обстановке для ВСУ в Харьковской области
NYT: Буданов* заявил о плачевном положении ВСУ в Харьковской области
Кирилл Буданов. Обложка © Telegram / Начальник ГУР МО України
Ситуация для армии Незалежной в Харьковской области, где наступают ВС РФ, становится критической. Это признал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*, чьи слова приводит The New York Times.
"Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", — пожаловался он.
По его словам, Киеву будет сложно перенаправить украинские подразделения к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах. Он признался, что у ВСУ не осталось резервов.
"Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", — подчеркнул Буданов*, указав также, что ВС РФ могут в скором времени начать наступление под Сумами.
Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад, убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками. Продвижение российских военных в направлении Харькова признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в ВСУ даже сменили командующего группировкой "Харьков".
* Внесён в список террористов и экстремистов.