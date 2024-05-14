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14 мая, 08:15

Буданов* заявил о критической обстановке для ВСУ в Харьковской области

NYT: Буданов* заявил о плачевном положении ВСУ в Харьковской области

Кирилл Буданов. Обложка © Telegram / Начальник ГУР МО України

Кирилл Буданов. Обложка © Telegram / Начальник ГУР МО України

Ситуация для армии Незалежной в Харьковской области, где наступают ВС РФ, становится критической. Это признал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*, чьи слова приводит The New York Times.

"Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", — пожаловался он.

По его словам, Киеву будет сложно перенаправить украинские подразделения к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах. Он признался, что у ВСУ не осталось резервов.

"Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", — подчеркнул Буданов*, указав также, что ВС РФ могут в скором времени начать наступление под Сумами.

Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ
Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ

Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад, убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками. Продвижение российских военных в направлении Харькова признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в ВСУ даже сменили командующего группировкой "Харьков".

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Мирон Сидоров
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